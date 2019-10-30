Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürenin dolmasına dakikalar kala Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Kürt güçleri (YPG) güvenlik bölge dışına çıkarma çalışmalarını planlanandan önce tamamladı” dedi.

Mutabakat ile Türkiye - Suriye sınırındaki 10 kilometre derinlikteki bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya ordusuna bağlı birliklerin ortak devriye faaliyetlerine başlamaları bekleniyor. Geçen hafta devriye görevlerinde yer almak üzere yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye’ye gönderilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YPG’nin çekilmemesi hâlinde Türkiye’nin operasyonlara kaldığı yerden devam edeceğini ifade etmişti. Rusya’dan da yapılan açıklamalarda da, YPG’nin çekilmemesi hâlinde Türk ordusunun operasyonlara devam edeceği belirtilmişti. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Otto Pedersen ise “Cenevre’de anayasa görüşmeleri yapılacak. Bu sürede çatışma olmasın” dedi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, “150 saatlik süre sonunda, Rusya tarafından, YPG’nin ağır silahlarıyla Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca Menbiç ve Tel Rıfat’ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir” açıklaması yaptı. Bakanlık ayrıca Türk-Rus ortak devriyesinin ve keşif uçuşlarının en kısa zamanda başlayacağını açıkladı.