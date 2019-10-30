Gölge kabinesinin üyeleriyle bir araya gelen Corbyn, “Avrupa Birliği’nin (AB) Brexit’in 31 Ocak’a kadar ertelendiğini teyit etmesiyle (erken seçim için) anlaşmasız ayrılığın masadan kaldırılması şartımız, gelecek üç ay için karşılanmış oldu” diye konuştu. Hükûmet, seçim için 12 Aralık’ı işaret ederken, muhalefet partileri bu tarihin öne çekilmesini istiyor. AB, İngiltere’nin talebi üzerine Brexit’in 31 Ocak’a kadar ertelenmesine yeşil ışık yakmıştı. Temmuzda Theresa May’den başbakanlık görevini devralan Boris Johnson’ın daha önce verdiği iki erken seçim önergesi yeterli desteği alamamıştı.
İngiltere erken seçime gidiyor
30.10.2019 - 03:51 | Son Güncelleme: 30.10.2019 - 03:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in hükûmetin erken seçim teklifine desteğini açıklamasıyla ülkenin aralık ayında sandığa gitmesi kesinleşti.
Etiketler : brexit,ingiltere,ingiltere erken seçim,
659339 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/659339.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER