Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölge kabinesinin üyeleriyle bir araya gelen Corbyn, “Avrupa Birliği’nin (AB) Brexit’in 31 Ocak’a kadar ertelendiğini teyit etmesiyle (erken seçim için) anlaşmasız ayrılığın masadan kaldırılması şartımız, gelecek üç ay için karşılanmış oldu” diye konuştu. Hükûmet, seçim için 12 Aralık’ı işaret ederken, muhalefet partileri bu tarihin öne çekilmesini istiyor. AB, İngiltere’nin talebi üzerine Brexit’in 31 Ocak’a kadar ertelenmesine yeşil ışık yakmıştı. Temmuzda Theresa May’den başbakanlık görevini devralan Boris Johnson’ın daha önce verdiği iki erken seçim önergesi yeterli desteği alamamıştı.