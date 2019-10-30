Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski asker olduğu ifade edilen Claude Sinke (84) isimli saldırgan, aracıyla gelerek elindeki yanıcı maddeyi camiden içeri attı. Kendisine müdahale etmek isteyenlere ateş açan saldırgan, iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Caminin önündeki bir aracı da ateşe veren saldırgan kaçtı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alınırken polis, saldırıyı gerçekleştiren Sinke’yi gözaltına aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: Bayonne’daki caminin önünde düzenlenen korkunç saldırıyı şiddetle kınıyorum. Düşüncelerim kurbanlardan yana. Fransa Cumhuriyeti, kini asla tolere etmez. Faillerin cezalandırılması ve Müslüman vatandaşların korunması için her şey yapılacak. Bu konuda taahhütte bulunuyorum.” Saldırganın 2015 yılına kadar aşırı sağcı parti Ulusal Cephe’nin üyesi olduğu ve 2015’te yerel seçimlerde Seignanx’dan aday olduğu bildirildi. Aşırı sağ partisi ise zanlının partinin siyasi çizgisine aykırı açıklamalarda bulunduğu için seçimlerden sonra partiden uzaklaştırıldığını öne sürdü. Partinin Genel Başkanı Marine Le Pen yaşanan saldırıyı “Partinin değerlerine aykırı ve kabul edilemez” olarak tanımladı.