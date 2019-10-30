Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisinin 1915 olaylarıyla ilgili kararının hiçbir siyasi, hukuki ve tarihi dayanağının olmadığını belirtti.

O dönemde yaşanan olayların siyasetçiler değil, tarihçiler tarafından araştırılması gerektiğini ifade eden Hacıyev, Ermenistan ve Ermeni lobisinin sözde soykırım iddialarını siyasi spekülasyon aracına dönüştürdüğünü kaydetti.

Hacıyev, bu şekilde, Güney Kafkasya ve diğer bölgelerde Ermenilerce işlenen suçların örtbas edilmeye çalışıldığını belirterek, "Ermenistan, bu yüzden, Türkiye'nin o dönemin olaylarının ortak komisyon tarafından araştırılması yönündeki önerisini kabul etmiyor. Sahte tarih yazımı, tarihin yeniden yazılma çabaları ve bunun siyasi baskı aracı olarak kullanılması kabul edilemez. ABD Temsilciler Meclisinin kararını kınıyor, ön yargılı ve haksız buluyoruz." ifadelerini kullandı.