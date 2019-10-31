Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

ANKARA

Ermeni diasporasının yalanlarına alet olarak, Temsilciler Meclisinde 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan yasa tasarısını kabul eden ABD’nin kendi tarihi soykırımlarla dolu. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan “Batılı ülkelerin sömürgeci ve soykırım tarihi” raporunda ABD’nin katliamlarla dolu sömürge ve soykırım tarihi şöyle anlatıyor:

* Amerika kıtasının keşfedildiği süreçte 70 milyon Kızılderili kendi topraklarında katledildi. ABD bu katliamlar üzerine kuruldu.

* 16’ncı yüzyılla 19’uncu yüzyılın ortalarına kadar toplamda 15 milyon Afrikalı köleleştirilerek Amerika Kıtası’na getirildi. Otuz beş milyon Afrikalı işkence ve kötü muamele neticesinde hayatını kaybetti.

* ABD, 1945 yılında Japonya’ya iki atom bombası atarak 350 bin kişinin ölmesine ve binlerce insanın da sakat kalmasına sebep oldu.

* 1945 senesinde Almanya’nın Saksonya Eyaleti’nin başkenti olan Dresden kentine üç gün süreyle havadan bomba yağdıran ABD, çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu 200 bin kişiyi öldürdü.

* 1950’de Amerikan savaş uçakları tarafından üç sene boyunca bombalanan Kuzey Kore’de dört milyona yakın insan öldü.

* 1950 yılında Guatemala’da CIA, destekli darbe sırasında 200 bin sivil Guatemalalı öldürüldü.

*1955 yılında Endonezya, Laos, Kamboçya’da çok sayıda CIA operasyonu düzenlendi.

* 1950-1959 yılları arasında Küba’da 60 bin kişi ABD destekli Batista birliklerince katledildi.

* 1962-1975’de ABD, Vietnam Savaşı boyunca üç milyon Vietnamlı sivil hayatını kaybetmesine sebep oldu. Vietnam savaşında ABD, sivil halk üzerinde zehirli portakal gazı kullanarak soykırım yaptı.

ORTA DOĞU KAN GÖLÜ OLDU

* ABD, 1991 yılında Birinci Körfez Savaşı olarak adlandırılan savaşta Irak’ı işgal ederken çok sayıda katliama da imza attı. Irak’a altı haftada 85 bin ton bomba atıldı. Savaşta 113 bin sivil Iraklı öldü.

* 1991’den 1998’e kadar, kötü beslenme ve hastalık nedeniyle yarısından fazlası çocuk olan bir milyonun üzerinden Iraklı hayatını kaybetti.

TERÖRÜ BAHANE ETTİLER

* 11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi, Pentagon ve Beyaz Saray’ı hedef alan saldırılardan sonra Amerika, Afganistan’ı işgal etti. 2001 yılında el-Kaide’nin saldırısına karşılık olarak Amerika, bu işgal sırasında Afganistan’da 150 bin sivilin ölmesine yol açtı.

* 2003 yılında Irak’ı işgal eden ABD bir milyondan fazla Iraklıyı katletti. ABD’nin saldırıları sonucu 4,7 milyon Iraklı evini terk etti. ABD bu katliamlarına ‘Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu’ adını verdi.

İSRAİL ZULMÜNE ABD DESTEĞİ

* ABD’nin yardım sağladığı ve silahlandırdığı İsrail hükûmeti, yüz binlerce Filistinliyi öldürdü. İsrail, ABD desteğiyle Filistinlilerin üzerine korkunç bir ırk ayrımı ve yerleşim rejimi dayatmaya devam ediyor.

MİLYONLARCA İNSANI EVİNDEN ETTİ

2011-2018’de ABD, Orta Doğu politikası kapsamında Suriye ve Irak için silahlandırdığı PKK-PYD ve DAEŞ terör örgütlerini kullanarak bölgede yüz binlerce insanın ölmesine ve beş milyonu geçen Suriyelinin evlerini terk etmesine sebep

oldu.