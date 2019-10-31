Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekâtı karşısında sağduyusunu kaybeden ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’yi hedef alan iki tasarıyı kabul ederek ikili ilişkilere büyük bir leke sürdü.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik adımı karşısında Trump yönetiminin yeterli “hamle” yapmadığını düşünen Kongre, Ankara’nın “canını acıtabilmek” maksadıyla Ermeni tasarısını, Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna taşıdı. Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan 1915 olaylarını sözde “soykırım” olarak tanıyan karar tasarısı, FETÖ ile birlikte hareket eden vekillerin etkisiyle,11 “hayır” oyuna karşılık 405 “evet” oyuyla meclisten geçti. “Çekimser” oy veren Kongre’deki iki Müslüman vekilden biri Minnesota temsilcisi Ilhan Omar olurken, diğer çekimser oy kullananlar ise Demokrat Eddie Bernice Johnson ile Cumhuriyetçi Paul Gosar olarak kayda geçti. 11 “hayır” oyu kullanan vekillerin tamamının ise Cumhuriyetçiler olması dikkati çekti.

Ermeni tasarısının hemen ardından Temsilciler Meclisinde Barış Pınarı Harekâtı sebebiyle Türkiye’ye yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısı oylandı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike McCaul tarafından ay ortasında sunulan tasarı 16’ya karşı 403 “evet” oyuyla kabul edildi. Oylamada, “hayır” diyen tek Demokrat vekilin yine Müslüman temsilci Ilhan Omar olması dikkati çekti.

Tasarıda Türkiye’ye silah satışının askıya alınması ve bazı finansal yaptırımlar da öngörülüyor. Türkiye aleyhinde iki tasarının ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildiği 29 Ekim 2019, Türk-Amerikan ilişkilerine kara bir gün olarak kaydedildi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

296 sayılı Ermeni Karar Tasarısı, kanuni anlamda bağlayıcılığı bulunmuyor ve “tavsiye niteliği” taşıyor. Şu anki hâliyle ABD Temsilciler Meclisinin, bu tasarının öngördüğü “sözde Ermeni soykırımını” tanıması manasına geliyor. Tasarı bu hâliyle Senato’dan geçerse o zaman ABD Kongresi’nin 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarını “soykırım” olarak tanıdığı manasına gelebilecek. Her hâlükârda bu karar tasarısının kanuni bir bağlayıcılığı ve müeyyidesi bulunmuyor. Türkiye’ye yaptırımlar getirilmesini öngören tasarının da Senato’da aynı şekilde kabul edilmesi ve sonra Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Eğer Senato, tasarının farklı bir versiyonunu geçirirse Kongre’nin iki kanadından oluşturulacak bir komisyonun aradaki farklılıkları giderip ortak bir metin çıkarması gerekiyor. Bu ortak metnin hem Senato hem de Temsilciler Meclisinden geçmesi durumunda tasarı, Trump’ın masasına gidecek.

Ancak her iki kanatta da üçte ikinin üstünde bir çoğunlukla kabul edilmesi hâlinde söz konusu tasarı, Trump’ın imzasına gerek kalmadan direkt kanunlaşabilecek.

TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

∂ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yaptırım tasarısı ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan karar hukuka, ABD ile Suriye konusunda vardığımız mutabakatın ruhuna aykırıdır.

∂ Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu: Türkiye’ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye’de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar.

KANLI GEÇMİŞLERİNE BAKSINLAR

∂ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye’ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri ASALA ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar.

∂ İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye’ye yaptırım uygulamakla tehdit eden yasa tasarısı stratejik müttefiklik ruhuna doğrudan ters düşmektedir.

MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI

∂ Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar: Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların Kongre’yi bu kararından döndüreceklerine, Kongre’nin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum

∂ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Manidar bir zamanlamayla ABD Temsilciler Meclisinden çıkan karar, beyhude bir girişimdir. Bizim için, devletimiz için, milletimiz için yok hükmündedir.

BİN DEFA TÖVBE ETSELER DE…

∂ MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: ABD’nin bu kararları alması, huylunun huyundan vazgeçmeyeceğini ve bin defa tövbe etseler de tövbelerini tutmayacaklarını göstermesinden başka bir mana ifade etmemektedir. Bizim için yok hükmündedir.

∂ BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bu kararı kınıyor ve reddediyoruz. ABD bunu bir sopa olarak kullanıyor, büyük bir ahlaksızlık yapıyor.

MECLİS'TEN ORTAK SES: ŞANTAJI KINIYORUZ

TBMM Başkanlığının, Meclis Genel Kurulunda kabul edilen tezkeresiyle ABD Temsilciler Meclisi kararları kınandı. Tezkerede özetle şu ifadeler yer aldı: ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karara dönüştürmesini, TBMM olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye’ye yaptırım uygulanması tehdidi ile alınan kararın nezdimizdeki anlamı sadece şantaj girişimidir. Türkiye hiçbir zaman şantaja boyun eğmemiştir, bu kararı da tek vücut olarak şiddetle reddettiğini ilgili siyasetin sahiplerine bildiririz.

ABD SOYKIRIM ARIYORSA TARİHİNE BAKSIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında ABD Temsilciler Meclisi’nin skandal kararlarına tepki gösterdi. Türkiye’nin terörle mücadelesinin hakkın ve hakikatin yanında duruş göstermesinin pek çok çevreyi rahatsız ettiğine işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

Bu tavır iyi niyetten kesinlikle mahrumdur. Elbette bu çürük kararın millet ve ülke nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Karar tek kelimeyle hükümsüzdür. Özde soykırım kararına ‘evet’ diyen Temsilciler Meclisi tarihi gerçekleri yok saymış, Türk milletine alenen cephe almıştır. Geçmişimizde soykırımın numunesi yoktur. Bu asılsız iftira ve ithamın hiçbir temeli de yoktur. ABD Temsilciler Meclisi katliam ve soykırım örneği arıyorsa derisinin renginden dolayı ezdiği, katlettiği mazlumlara; acımasızca işlediği toplu cinayetlere dönüp bakmayı denemelidir. Ellerindeki kanı temizlemeden şanlı ve şerefli mazimizi karalayanlar insanlık vicdanı karşısında hem sabıkalı hem de suçludur. On yıllar boyunca Kızılderili kanını oluk oluk akıtan, derisinin rengi sırf siyah diye suçsuz günahsız insanlara akla ve hayale gelmedik zulümler yapan zalimler bize ne anlatıyor? Temsilciler Meclisinin sözde kararını kınıyorum.