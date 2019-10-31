Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanlığı Cevad Zarif’le Cenevre’de yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Lavrov “Sadece petrolü muhafaza etmek için Suriye’de olacağız. Şam yönetimi Rusya, Türkiye ve İran’ın bu ülkedeki askerî varlıklarını kabul ediyor” dedi. Lavrov, ABD’nin ve onun öncülüğündeki diğer koalisyon ülkelerinin Suriye’deki varlığının meşru olmadığını ve bu ülkelerin eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Suriye’deki petrol sahalarını DEAŞ militanlarından korumanın ABD için bu ülkede kalmanın bahanesi olduğunu belirten Lavrov “ABD’deki uzmanlar şimdi yaşanan her şeyin nasıl değerlendirileceğine dair bir tartışma başlattı. Görüşlerini belirttiler ve biz de kesinlikle aynı fikirdeyiz. Uluslararası mahkemelerin benzer durumlarda aldığı kararları örnek gösteriyorlar. Bu kararlara göre egemen devletin izni olmadan bu ülkenin sahip olduğu tabii kaynakları sömürmek gayrimeşrudur” dedi.