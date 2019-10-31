Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre’nin Cenevre kentinde tarihi Suriye Anayasa Komitesi toplantısı başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Anayasa Komitesi toplantısının açılış töreninde “Rejim ve muhalefetin üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu, tarihî bir an” dedi. Komitenin, bazı prensiplere dayanarak toplandığını söyleyen Pedersen “BM şartı, Güvenlik Konseyi kararları, Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı, egemenliği ve anayasa yapımının Suriyelilerin öncülük ettiği ve sahibi bir süreç olduğu ilkelerimizi oluşturuyor. Ekibimden anayasanıza ne yazacağınızı söylemesini beklemeyin. Siz Suriyeliler taslağınızı hazırlayacaksınız ve Suriye halkı onaylayacak” dedi. Muhalefet heyetinin Eş Başkanı Hadi el-Bahra ülkedeki trajedinin sekiz senedir sürdüğünü vurguladı ve “Bugün, geçmişte başaramadıklarımızı başarmayı umduğumuz için buradayız. Yeni bir sayfa açtık. Tüm Suriyeli tarafların elindeki tutukluların serbest bırakılması, kaybolanların ve zorla kaybetmeye maruz bırakılanların akıbetlerini araştırma ve ailelerinin akıbetlerini bilme hakkına dair dosyaya saygı gösterilmeli” diye konuştu.

REJİM: HER TEKLİFE AÇIĞIZ

Esad rejimini temsil eden Ahmed Kuzbari de ellerinden gelenin en iyisini yapmak üzere burada bulunduklarını söyledi ve “Dört temel ilkemiz var: Ülkenin bağımsızlığı, birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliği. Dökülen her damla kana sadık kalarak halkımızın beklentilerini karşılayacağız. Yeni anayasa yazmaya da mevcut olanı revize etmeye de hazırız” dedi. Anayasa Komitesi toplantılarının 150 kişinin katılımıyla gelecek iki gün boyunca Pedersen’in başkanlık edeceği oturumlarla devam etmesi, ardından yalnızca 45 kişilik yazım kurulunun iştirakiyle en az bir hafta boyunca Cenevre’de sürmesi bekleniyor.