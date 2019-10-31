Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Rusya’ya ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Kafr Nabl köyüne hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında bir baba ve kızının hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi.