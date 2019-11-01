MSB'den yapılan açıklamada, "29 Ekim tarihinde Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." bilgisi paylaşıldı.
MSB açıkladı: 18 rejim unsuru teslim edildi
01.11.2019 - 00:17 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 00:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya Federasyonu makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiği" bildirildi.
Kaynak: milliyet
Etiketler : msb,rejim,
659789 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/659789.aspx
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