Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saatler süren çaba ile kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken kalenin ana bölümü ve bir ek bina tamamen kül oldu. Kalenin ana bölümünde başladığı tahmin edilen yangının çıkış sebebi bilinmiyor. 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilen kale, daha önce Okinawa’da gerçekleştirilen G8 Liderler Zirvesi sırasında, liderler şerefine verilen bir davete de ev sahipliği yapmıştı. Olimpiyat meşalesinin Shuri Kalesi Parkı’ndan başlaması planlanıyordu. Burak Ersoy TOKYO İHA