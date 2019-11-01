Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Ekim’de başlayan ve Erbain törenleri sebebiyle ara verilen gösteriler, 25 Ekim’den itibaren daha şiddetli şekilde başladı. Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, son altı günde hayatını kaybedenlerin sayısının 100’ü aştığını, 1 Ekim’den bu yana ise 250’den fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Salihi, olaylarda 11 binden fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.



Bu arada, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, bir aydır süren protesto gösterileri sebebiyle Başbakan Adil Abdülmehdi’nin istifasını sunmayı kabul ettiğini söyledi. İstifanın yerine gelecek isim üzerinde uzlaşılması halinde hayata geçirileceği ifade edildi.