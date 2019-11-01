Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin ölü ele geçirildiği operasyonun video görüntülerini paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın cumartesi günü düzenlenen operasyonun ardından yaptığı açıklamalarda çelişkili ifadeler olması sebebiyle CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie kameraların karşısına geçti.



İKNAYA ÇALIŞTI

McKenzie, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında görüntüler eşliğinde operasyon hakkında bilgi verdi. Operasyona katılan helikopterlerin üzerindeki kameralar aracılığıyla kaydedilen görüntülerde, ABD özel harekât timinin Bağdadi’nin bulunduğu duvarla çevrili binaya yaklaştığı görülüyor. Bağdadi’nin bir tünele kaçtığı ve intihar yeleğini patlatarak kendisini öldürdüğü açıklanırken General McKenzie “(Bağdadi) iki küçük çocukla bir deliğe girdi ve kendisini havaya uçurdu” dedi. Daha önce Bağdadi ile birlikte ölen çocuk sayısı üç olarak açıklanmıştı. McKenzie, intihar yeleği giydiği tespit edilen dört kadın ve bir adamın da etkisiz hâle getirildiğini belirterek, operasyondan sonra binanın patlayıcılarla imha edildiğini dile getirdi.



24 SAAT SONRA DENİZE ATILDI

Operasyonda öldüren kişi sayısının tam olarak tespit edilemediğini vurgulayan McKenzie, Başkan Trump’ın “Bağdadi ağlayarak ve çığlık atarak öldü” sözlerinin hatırlatılması üzerine “Son saniyeleriyle ilgili başka hiçbir şeyi doğrulayamıyorum” ifadelerini kullandı. Bağdadi’nin ölümünün 2004 yılında Irak hapishanesinde tutuklu bulunduğu dönemde kendisinden alınan DNA örneği ile doğrulandığını söyleyen McKenzie, kalıntılarının teşhis için üsse götürüldüğünü ve ölümünden sonraki 24 saat içinde denize atıldığını belirtti.



YENİ ELEBAŞI EL KURAŞİ

Terör örgütü DEAŞ, elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğünü kabul etti, yerine Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kuraşi’nin seçildiğini duyurdu.



FRANSA’DAN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PYD’YE DESTEK

‘Hayal kırıklığı’ sonrası skandal karar

Fransa Ulusal Meclisi, Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı kınayan karar tasarısını kabul etti. Ulusal Meclis’te 121 “evet” oyuyla kabul edilen sembolik karar tasarısında, Barış Pınarı Harekâtı da kınandı. Tasarıya karşı çıkan milletvekilinin olmaması dikkat çekti. Tasarıda, Suriye’nin kuzeyindeki çatışmalara derhâl son verilmesi de istendi. “Fransa’nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG’ye sonsuz desteğini tekrarladığı” kaydedilen tasarıda, harekâtın DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkma riski taşıdığı iddia edildi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı ise Fransa’nın aldığı kararı kınayarak, “Fransız Senatosunun ve Ulusal Meclisinin, kabul ettiği kararları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Fransa’nın Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalıştığı ve uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır” ifadesi kullanıldı. Fransız Parlamentosu ve hükûmetinin, bu adımlarıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile saf tuttuklarını bütün dünyaya bir defa daha ilan ettiğine dikkat çekilen açıklamada, teröristlerin Elysee Sarayı’nda en üst düzeyde kabul gördüğü bu ülkenin parlamentosunun tutumunun, Türkiye için şaşırtıcı olmadığı vurgulandı. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries de Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak skandal karara ilişkin Türkiye’nin tepkisi iletildi.