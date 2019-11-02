Terörden arındırılan Tel Abyad’ta Türk Kızılayı sivillere insani yardımlarını ulaştırmayı sürdürüyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Tel Abyad’a Türk Kızılayı tarafından mobil klinik açıldı. Siviller ise yardımları büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirtti. Türk Kızılayı yardım malzemelerini dağıtırken sivil aileler Türkiye’ye teşekkür etti.
Türk Kızılayı'ndan Tel Abyad'a mobil klinik
02.11.2019 - 13:22 | Son Güncelleme: 02.11.2019 - 13:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörden arındırdığı Tel Abyad'ta Türk Kızılayı mobil klinik açtı. Açılan kliniği sevinçle karşılayan siviller Türkiye’ye teşekkür etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : kızılay,Tel Abyad,
660121 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/660121.aspx
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