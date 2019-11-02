Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye Anayasa Komitesi'nin Kürt üyesi Abdulhekim Beşşar, terör örgütü PKK'nın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini, Türkiye ile mücadeleye girmenin halkının çıkarına olmadığını bildirdi.

Beşşar, İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Anayasa Komitesi görüşmeleri sırasında Suriyeli Kürtlerin sürece ilişkin vizyonunu AA muhabirine değerlendirdi.

Suriye'nin Arap devleti olmadığını, içinde farklı etnik unsurların olduğunu vurgulayan Beşşar, "Bizim bu ülkenin bir parçası olduğumuzu kabul etmeleri gerek. Böylece biz de ülkenin kalkınmasına destek oluruz." dedi.

İlk olarak Suriye Arap Cumhuriyeti isminin Suriye olarak değişmesini istediklerini belirten Beşşar, yönetim şekliyle ilgili de başkanlık sisteminin başarılı olamadığını, karma sistemden yana olduklarını kaydetti.

YPG/PKK işgalindeki bölgelerin geleceği

Beşşar, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği toprakların Suriye'nin geleceğindeki durumuna da değinerek, "PKK bizim bölgelerimizden çıkmalıdır. Biz Suriye Kürtleri olarak Suriye'nin komşularıyla iyi ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Türkiye ile mücadeleye girmek halkımızın çıkarına olan bir şey değildir." diye konuştu.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusu için ABD ve Rusya ile yaptığı mutabakatlarla ilgili Beşşar, "Biz Türkiye, ABD ve Rusya arasında diyalogdan yanayız. Bu mutabakatlar Anayasa Komitesi'nin işleyişini olumlu etkileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Komitenin çalışmaları

Beşşar, rejimin tutumunun kışkırtıcı ve oyalayıcı olduğunu belirterek, "Durum tümüyle olumsuz değil. Yani siyasi çözümü isteyen ciddi tarafların olduğunu söyleyebiliriz. Rusya da bunlardan biri." ifadesini kullandı.

Suriye Anayasa Komitesi, ilk toplantısını 30 Ekim'de Cenevre BM Ofisi'nde gerçekleştirdi. Bugün itibarıyla oturumlarına ara verilen komitenin toplantıları pazartesi yeniden başlayacak.