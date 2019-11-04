Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Azerbaycan Türklerinin temsilcisi Tractor Sazi’in taraftarları ayrıca asker selamı da vererek Barış Pınarı Harekâtı’na destek oldu. Ancak İran, bu görüntüden rahatsız oldu. Traktör-İstiklal karşılaşması sonrasında 7 taraftar gözaltına alındı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansına göre, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, söz konusu maçta “futbol dışı atılan bazı sloganlarla” ilgili soruyu, “Şu ana kadar futbola uymayan davranışlarda bulunan sadece 7 kişi gözaltına alındı ki söz konusu davranışta bulunanların sayısı çok azdı” şeklinde cevapladı. Zülfikari, yargı ve istihbarat birimlerinin pankart açan 3-4 kişinin peşinde olduğunu dile getirdi.