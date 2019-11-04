Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet yetkilisi Madhav Kafle, Nepal'de festivalden dönenleri taşıyan otobüsün başkent Katmandu'nun 120 kilometre doğusunda 20 metre yükseklikten Sunkoshi Nehri'ne düştüğünü açıkladı.

Kafle, 17 kişinin hayatını kaybetmesine, 50 kişinin yaralanmasına neden olan kazaya, otobüsteki bir arızanın neden olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Otobüste kapasitenin üzerinde yolcu olduğuna dikkati çeken Kafle, yaralılardan 21'inin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Kafle, yolcuların geçen hafta sona eren Tihar Festivali'nden döndüklerini kaydetti.

Nepal'de altyapı eksikliği, bakımsız yollar ve araçlar nedeniyle sık sık trafik kazası yaşanıyor.