ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), merkez üssü Coquimbo bölgesindeki Illapel kentinin 28 kilometre güneybatısı olan 6 büyüklüğündeki depremin, 49 kilometre derinlikte kaydedildiği açıklandı. Aralarında başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesinin yanı sıra 5 bölgede hissedilen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı. Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem oldu
05.11.2019 - 01:57 | Son Güncelleme: 05.11.2019 - 01:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : şili,şili deprem,deprem,
660609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/660609.aspx
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