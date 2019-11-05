Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa ve Mardin’de onlarca sivili katleden terör örgütü YPG/PKK’nın Barış Pınarı Harekâtı’nda teröristlerden kurtarılan Resülayn’daki deposundan ABD’ye ait havan topları bulundu. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resülayn ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Millî Ordusu’nun (SMO) arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Güvenlik çalışmalarında SMO unsurları, terör örgütü YPG/PKK’ya ait büyük bir silah deposunu daha ortaya çıkardı. Depoda, üzerinde İngilizce yazılarla teknik bilgilerin bulunduğu çok sayıda sandık yer alıyor. ABD malı olduğu tespit edilen 60 kadar mühimmat sandığının her birinde, ikişer adet havan topu mermisi bulunuyor. 120 milimetrelik havan toplarının 8 kilometre menzile sahip olduğu biliniyor.