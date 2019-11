Türkiye Gazetesi

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Abdel Fattah Al Masri'nin araştırmasını yürüttüğü, Ürdün'ün dört büyük kentini birleştiren “yeşil koridor” alanı planlama tezi, bilimsel makale olarak WOS kategorisinde yer alan ‘European Journal of Sustainable Development” dergisinde yayınlanarak dünya literatüründe yerini aldı.

Çalışma ile 2018-2019 yılları arasında Ürdün'ün dört farklı şehrini mevcut doğal alanların ve kaynakların gözetilerek, birbirleriyle yeşil bir koridorla nasıl bağlanabileceği analiz edilerek, söz konusu bölgede “yeşil koridor” oluşturulması projesi geliştirildi. Abdel Fattah Al Masri, bilimsel araştırma projesi kapsamında ülkesinden almış olduğu veri desteği ile haritalar üzerinde GIS programı kullanarak veri analizi gerçekleştirdi. Haritaların analizi konusunda Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Şehir Planlama Uzmanı Dr. Can Kara'dan konuyla ilgili destek de alan Almasri, bölgedeki yeşil alanların, Özel Çevre Koruma Alanları'nın, doğal su kaynaklarının, dere yataklarının önemi ve kırsal planlama ve doğal yaşam habitatlarının korunmasına ilişkin konularda ise Prof. Dr. Özge Özden Fuller'den destek aldı.

“Yeşil alan ve doğal kaynakların korunmasını sağlamayı düşündük”

Yürütülen bilimsel çalışma hakkında bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özge Özden Fuller, “Söz konusu önerilen “yeşil koridor” alanı hem doğal alanlarda yaşayan yaban hayatına olumlu etkide bulunacak, hem de uzun dönemde kentlerde yaşayan insanların etrafını çevreleyen yeşil alanların ve doğal kaynakların korunabilmesine olanak sağlayacaktır” dedi.

Kentsel alanların genişlemesi, çevresel ve ekonomik sorunların çoğalmasına neden olurken aynı zamanda yeşil alanların kaybına da neden olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Fuller, kentleşmenin önemli habitat alanlarını diğer habitatlardan izole ederek, ekolojik olarak bölgesel parçalanmayı artırdığını, yeşil bir koridorun parçalanmış habitatları birbirine bağlayabileceğini belirtti.

Ürdün'ün Kuzey batısı incelendi

Prof. Dr. Fuller, Ürdün'ün kuzey batısındaki dört şehirde yeşil bir koridorun analizinde makale incelemeleri, veri toplama, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Ürdün bakanlıklarından elde edilen gözlemler ve haritalar kullanıldığını belirterek, araştırmanın Al-Salt ve Kuzey Amman'ın biyolojik çeşitliliği ve koruma bölgelerinde bağlantı kurmak için, Ajloun Orman Koruma Alanı ve Dibben Orman Koruma Alanı gibi koruma altındaki alanlardaki biyocoğrafik alanların, ekoturizm alanlarının ve çeşitli bitki örtüsünün kapsamlı bir planlamasını içerdiğini kaydetti.

Araştırmanın Ürdün'de sürdürülebilir bir şehir yaklaşımı olarak yeşil bir koridor uygulamasının ekolojik, çevresel ve ekonomik etkilerini tartışıldığını, başka bir deyişle, bu çalışmanın amacının Ürdün'de doğayı ve çevreyi iyileştirmek için yeşil alan bölgelerini ve yeşil koridor eksenlerini analiz ederek sürdürülebilir bir öneri sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özge Özden Fuller, “Bu teklifin, kentsel alanları, Jerash ve Ajloun'daki koruma alanlarını Al-Salt ve Amman'ın kuzeyine bağlayan yeşil koridorun oluşturulmasıyla uyumlu hale getiriyor. Böyle yeşil bir koridor, ekonomik gücü artırabilecek ve vatandaşların daha ekolojik bir kentsel ortamda yaşaması için iş fırsatlarını artırabilecek yerel ve uluslararası turizmin artmasına neden olabilecektir” şeklinde konuştu.

Ürdünlü öğrenci bulgularını ülkesindeki yerel yönetimle paylaştı

Ürdün'lü öğrenci Abdel Fattah Al Almasri'nin, ülkesine dönünce bilimsel tez çalışmasını içeren projeyi Ürdün Şehir Planlama Bakanlığı'na sunduğu da kaydedildi.