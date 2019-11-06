Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus uçakları Halep’in batı kırsalındaki el-Sahara beldesine hava saldırısı düzenledi. Edinilen bilgiye göre, saldırı sonucu 6 sivil hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırı sonucu bölgede 5 evin yıkıldığı öğrenildi.

Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.