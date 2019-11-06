Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda Air Avrupa Havayollarına ait bir uçakla ilgili yapılan ihbar polisi alarma geçirdi. Güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığı olay sonrasında özel harekat polisleri havaalanına sevk edildi. Olay sonrasında yetkililer tarafından yapılan açıklamada durumun normale döndüğü, uçak korsanlığı protokolünün yanlışlıkla etkin hale getirilerek yanlış kod girildiği ve güvenlik güçlerinin soruşturmayı tamamlamak üzere olduğu aktarıldı.
Hollanda’da uçak korsanlığı ihbarı asılsız çıktı
06.11.2019 - 23:59 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 00:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda uçak korsanlığı protokolünün yanlışlıkla etkinleştirildiği belirtildi. Yetkililer havalimanında durumun normale döndüğünü duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hollanda,uçak korsanlığı,ihbar,
661018 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/661018.aspx
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