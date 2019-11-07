Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’daki Türkiye karşıtlığında başı Fransızlar çekiyor. Fransız medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine karalama kampanyası yapıyor. YPG /PKK terör örgütü televizyon ve gazetelerde ‘şirin’ gösterilmeye çalışılıyor. Parlamento ve medyada farklı düşünenler linç ediliyor.

Onlardan biri olan Paris Jeopolitik Araştırmaları Merkezi Genel Direktörü Saint-Prot. Saint-Prot, terör örgütü YPG’nin PKK’nın Suriye’deki uzantısı olduğunu ve PKK’nın NATO ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini ifade etti. Saint-Prot, bu terör örgütlerinin Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve birliğini tehdit ettiğini söyledi.

BAHANELER DEHŞET VERİCİ

Avrupa’nın harekâta ilişkin tavrını eleştiren siyaset bilimci şunları söyledi: AB’nin terörist ve ayrılıkçı unsurları taraf alarak Türkiye’ye ve ulusal güvenliğine karşı çıkması dehşet vericidir. Türkiye her zaman NATO bünyesinde sadık ve önemli bir müttefik oldu. Türkiye’nin ve Avrupa’nın güvenliği birbirine bağlı. Bir terör örgütü (DEAŞ) ile mücadele ettiği iddia eden ve diğer bir terör örgütü ile müttefik olan Avrupa ülkelerinin öne sürdüğü kötü bahaneler de aynı derecede dehşet verici.

YPG TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Batı medyasının arkasında güçlü, İsrailli, solcu-komünist gruplar var. Bu gruplar yalanları çoğaltıyor. Örneğin, PKK/YPG’den kaçan ve Türkiye’ye giden 400 bin Suriyeli Kürt’ten bahsetmiyorlar. Dünya Arami Hristiyanlar Konseyinin YPG’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda tansiyonun yükselmesinden sorumlu olduğuna yönelik yaptığı açıklamayı paylaşmıyorlar. Türkiye’nin PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’yi değil ‘Kürtleri’ hedef aldığını iddia ediyorlar.