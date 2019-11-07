FSB Direktörü Aleksandır Bortnikov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki terör örgütlerinden Rusya’ya dönmeye çalışacak 2 bin Rus militan yakını olduğunu ve bu kişilerin ülke güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bortnikov, bu 2 bin kişinin insani koridorları kullanarak Rusya’ya dönmeye çalışabileceğini öne sürdü
Rusya: “2 bin militan yakını güvenlik tehdidi”
07.11.2019 - 13:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Orta Doğu’dan Rusya’ya dönmeye çalışacak 2 bin Rus militan yakını olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya,
661115 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/661115.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER