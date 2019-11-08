Sözcü Jonathan Hoffman, “Suriye’deki petrol sahaların gelirleri ABD’ye değil, SDG’ye (YPG) gidiyor. DEAŞ’a karşı mücadeleye devam edebilmeleri için onlara desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.
Pentagon: Petrolün geliri YPG'ye
08.11.2019 - 03:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 - 03:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’deki petrol gelirlerinin terör örgütü YPG/PKK’ya gittiğini itiraf etti.
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