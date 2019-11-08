Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu’da savaşmış ve terhis olmuş ABD’li askerler arasında görülen intihar vakalarında yüzde 80 artış kaydedildi. Son 6 yılda 45 bin kişi askerlikten sonra hayatına son verirken bu oran, günde ortalama 20 intihara karşılık geliyor. Hayatına son veren askerlerin sayısı savaşta ölenlerden daha fazla. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Emekli Tuğgeneral Doç. Dr. Fahri Erenel, intiharların maddi ve manevi boyutları olduğunu dile getirerek şunları anlattı: Askerler, yurt dışı görevlerden dönüşlerde ve özellikle ordudan ayrıldıktan sonra ciddi uyum sorunu, iş bulamama ve kimlik bunalımı yaşıyor. İntihar eden bazı askerlerin günlükleri ve bıraktıkları mektuplar incelendiğinde, savaş sürecinde yaptıkları işkence, tecavüz ve cinayetlerin yükü altında ezildikleri belirlenmiştir. İntiharları, kendilerini dünyanın tek sahibi olarak gören, hukuk kurallarına ve insan haklarına uymayan, her türlü işkence ve zulmü yapan, çocuk, kadın, hasta demeden insanları öldüren ABD ve ordusunun zihniyetinin vicdanlara yansıması olarak görmek gerekir.