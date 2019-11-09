Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Ekim'de genel seçimlerin yapıldığı Polonya'da yeni kabine belirlendi. Parlamentonun alt kanadı olan Sejm seçimlerinde oyların yüzde 43,59'unu alarak ülkeyi 4 yıl daha yönetme hakkı kazanan PiS'in bugünkü Siyasi Komite toplantısında yeni kabineye son şekli verildi. Başbakan Mateusz Morawiecki'nin önümüzdeki dönem de başbakanlık görevini sürdürmesi kararlaştırılırken, önceki kabinede yer alan 10 bakan da koltuğunu korudu. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Başbakan Mateusz Morawiecki yeni hükümetin kısa, uzun ve orta vadeli hedefler için çalışacak oldukça fonksiyonel ve kabiliyetli bir ekip olacağını söyledi. Morawiecki partisinin şimdiye kadar başlattığı programları ve vaatleri yerine getirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Başbakan Morawiecki'nin ardından söz alan PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski ise önümüzdeki 4 yıl boyunca her açıdan Polonyalıların durumunun bugünkünden daha iyi olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının altını çizerek “Yeni hükümet geçtiğimiz dönem başlattığımız 'iyi değişimin' devamı niteliğinde olacak” şeklinde konuştu.

Yeni kabine üyelerinin isimleri şöyle:

Başbakan Mateusz Morawiecki

Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Ulusal Miras Bakanı Piotr Glinski

Başbakan Yardımcısı ve Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı Jaroslaw Gowin

Altyapı Bakanı Andrzej Adamczyk

Tarım ve Köy Kalkınma Bakanı Jan Krzystof Ardanowski

Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz

Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak

İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski

Denizcilik ve İç Suyolları Bakanı Marek Grobarczyk

Kalkınma Bakanı Jadwiga Emilewicz

Ekonomi Bakanı Tadeusz Koscinski

Aile, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Marlena Malag

Milli Eğitim Bakanı Dariusz Piontkowski

Çvere Bakanı Michal Wos

Bilişim bakanı Marek Zagorski

Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro

Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski

İklim Bakanı Michal Kurytka

Fon Yönetimi Bakanı Malgorzata Jarosinska-Jedynak

Başbakanlık Ofisi Şefi Michal Dworczyk

Witold Banka'nın Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Başkanlığına seçilmesiyle boşalan Spor Bakanlığı koltuğuna ise henüz bir atama yapılmadı.

Ülkede 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde milliyetçi ve muhafazakar çizgideki PiS 460 kişiden oluşan parlamentonun alt kanadı Sejm'e 235 milletvekili sokmuştu. Sejm'e vekil gönderen diğer partiler ve vekil sayıları ise şu şekilde:

Liberal çizgideki Vatandaş Koalisyonu (Koalicja Obywatelska) 134, sol çizgideki Demokratik Sol Birlik (SLD) 49, Polonya Halk Cephesi (PSL) 30, sağcı Özgürlük ve Bağımsızlık Konfederasyonu 11 vekil. Parlamentonun üst kanadı olan Senatoya ise PiS 48, Vatandaş Koalisyonu 43, PSL 3, SLD 2 senatör yollamaya hak kazanmıştı.