Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Motoruyla trafikte ilerleyen sürücü hızlı bir şekilde otoyolun üstündeki köprüye doğru yol aldı. Köprü yokuşunu aynı hızla çıkan sürücü tam köprünün üstüne çıktığında virajı alamadı. Ani manevra yapamayan sürücü köprünün kenarına çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle motorun üstünden fırlayarak köprüden uçtu. Motosiklet ise köprüde kaldı. Köprüden fırlayan sürücü otoyolun ortasına düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili Moskova bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken sürücünün cesedi morga götürüldü.
Köprüden otoyola düşen motosiklet sürücüsü öldü
09.11.2019 - 10:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’da motosiklet sürücüsü motoruyla köprü üstünden geçerken virajı alamayarak otoyola uçtu.
Kaynak: İHA
Etiketler : rusya,trafik kazası,
661513 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/661513.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER