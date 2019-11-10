Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mursi döneminde kabinede görev alan Yatırım Bakanı Yahya Hamid, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Amr Derrac’la birlikte Birleşmiş Milletler’den (BM), Muhammed Mursi’nin vefatının oğlu Abdullah’ın da ölümünü içine alacak şekilde incelenmesini talep etti. Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile BM Keyfi Gözaltı Üzerine Çalışma Grubu önceki gün yaptığı ortak yazılı açıklamada, Mısır’daki cezaevi şartlarının demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin doğrudan ölümüne yol açmış olabileceğini vurgulayıp, “Mursi’nin bu çileli şartlara maruz kaldıktan sonraki ölümü, devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir” ifadesini kullanmıştı. Askeri darbeyle görevden indirilen, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, haziranda mahkeme salonundaki bir duruşma sırasında vefat etmişti. Mursi’nin oğlu Abdullah da eylül ayında geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.