Suriye'de Rusya’ya ait savaş uçakları İdlib'in güneyinde Keferruma beldesine hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda 2'si çocuk biri kadın olmak üzere 5 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Saldırının olduğu bölgeye gelen sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale etti.
Rus uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, 8 yaralı
10.11.2019 - 18:09 | Son Güncelleme: 10.11.2019 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rus uçakları,idlib,hava saldırısı,
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