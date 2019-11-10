Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ kalıntılarını bertaraf etmek amacıyla Uluslararası Koalisyon Güçleri tarafından Karaçok Dağı'na 14 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Irak terörle mücadele gücünün operasyonun bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, sayı belirtmeden çok sayıda DEAŞ teröristinin öldürüldüğü kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.