Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Jailolo bölgesinin 66 kilometre kuzeybatı açıklarındaki depremin yerin 83 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, tsunami uyarısı da yapılmadı. Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem oldu
12.11.2019 - 04:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : endonezya,endonezya deprem,
662009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/662009.aspx
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