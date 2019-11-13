Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolivya’da ordu ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa ettirilen Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika’nın sunduğu iltica teklifini kabul etti. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, gelişmeyi Morales ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama ile duyurdu. Bunun ardından da Morales sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Meksika’ya teşekkür eden Morales “Kardeşlerim, Meksika’ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik sebeplerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim” ifadelerini kullandı.

GECEYİ BOŞ BİNADA GEÇİRDİ

Geceyi boş bir binada yerde uyuyarak geçiren Morales, Meksika’nın gönderdiği askeri uçakla Bolivya’yı terk etti. Ülkesindeki şiddetin durması için çağrıda bulunan Morales “Büyük bir saygı ve muhabbetle halkımdan barışı korumalarını ve hukuk devletini yerle bir etmek isteyen grupların kurduğu şiddet tuzağına düşmemelerini istiyorum” ifadelerini kullandı. Morales yanlıları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken olaylarda 20 kişi yaralandı. Bu arada ülkede geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesi beklenen muhalif Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, ülkenin 22 Ocak’ta yeni bir devlet başkanına sahip olması için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

TRUMP ‘DEMOKRASİ’ DEDİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Morales’in görevini bırakmasına dair “Morales’in istifası batı yarım kürenin demokrasisi için önemli bir olaydır” dedi. Trump “Yaklaşık 14 sene süren Bolivya anayasası ve halkının iradesinin üstüne geçmeye çalışma çabalarının ardından Morales’in görevinden ayrılması demokrasiyi korumuştur ve Bolivya halkının seslerini duyurması için yeni bir yol açmıştır” ifadelerini kullandı. “ABD, Bolivya halkını özgürlük talep ettiği için ve Bolivya ordusunu sadece tek bir insanı değil Bolivya anayasasını koruma sözüne bağlı kaldığı için alkışlıyor” değerlendirmesinde bulunan Trump, Bolivya’daki bu gelişmenin Venezuela ve Nikaragua’daki “gayrimeşru rejimlere” de bir mesaj olduğunu vurguladı.

ABD’Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Morales, ABD’ye yönelik uluslararası platformlarda yaptığı sert eleştirilerle tanınıyor. ABD’nin özellikle Latin Amerika politikalarını yerden yere vuran Morales, 2018’de BM Güvenlik Konseyinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı oturumda yaptığı çarpıcı konuşmayla gündeme oturmuş ve ABD’nin “darbeci geçmişini” Trump’ın yüzüne vurmuştu.

SEÇİME KATILMA DEDİLER

Bolivya’da 20 Ekim’de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde “hile” yapıldığını iddia etti. Taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırdı. Muhalifler, seçim sonuçlarının iptal edilmesinin ve tekrar seçime gidilmesine kadar sokaklardan ayrılmayacaklarını açıkladı. Evo Morales’in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından göstericiler bu sefer de Morales’in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı. Gösterilerin üç haftadır devam etmesi üzerine Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales’in istifasını istemişti. İstifa ettiğini duyuran Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.