Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çok sayıda gondol, sandal ve küçük vapur karaya vurdu. Birçoğu da battı. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, şehirlerinin tarihî felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek hükûmete acil müdahale çağrısında bulundu. San Marco baskında büyük zarar gördü. Şehir deniz sularına teslim oldu. Brugnaro, ayrıca Twitter hesabından Venediklilere, uğradıkları zararın fotoğraflarını çekerek belgelemeleri çağrısında bulundu. Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia “Kelimelerimi abartmıyorum ancak şehrin yüzde 80’i sular altında. Zarar tahmin edilmez, korkutucu boyutta” ifadelerini kullandı. Venedik lagünü içerisinde yer alan Pellestrina adasında da suların yükselmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. VENEDİK İHA