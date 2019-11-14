Çok sayıda gondol, sandal ve küçük vapur karaya vurdu. Birçoğu da battı. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, şehirlerinin tarihî felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek hükûmete acil müdahale çağrısında bulundu. San Marco baskında büyük zarar gördü. Şehir deniz sularına teslim oldu. Brugnaro, ayrıca Twitter hesabından Venediklilere, uğradıkları zararın fotoğraflarını çekerek belgelemeleri çağrısında bulundu. Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia “Kelimelerimi abartmıyorum ancak şehrin yüzde 80’i sular altında. Zarar tahmin edilmez, korkutucu boyutta” ifadelerini kullandı. Venedik lagünü içerisinde yer alan Pellestrina adasında da suların yükselmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. VENEDİK İHA
Son 53 yılın en yüksek su baskını: İki ölü
14.11.2019 - 03:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 - 03:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya’da etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle kanallarıyla ünlü Venedik’in birçok noktasında su baskınları oldu. Su seviyesi 187 santimetreye ulaşarak, 1966’daki sel felaketindeki 194 santimetre ölçümün ardından en yüksek seviyeyi gördü.
Etiketler : italya,sel,
662454 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/662454.aspx
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