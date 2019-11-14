Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Protestan Kilisesi’ne (EKD) ait bakım yerlerinde cinsel istismar skandalı patlak verdi. Rahip Kirsten Fehrs, bakım yerlerinde 770 kişinin cinsel istismara uğradığını ve bunların bir çoğunu çocukların oluşturduğunu söyledi. Fehrs, cinsel istismarların bir kısmının kiliselerin içinde vuku bulduğunu belirterek, bu tip vakaları araştırmak maksadıyla ayrılan 1,3 milyon avro ödeneğe bir milyon avro daha katkıda bulunulacağını söyledi. Cinsel istismara uğrayan mağdurların sözcülüğünü yapan Kerstin Claus da kilisenin bu konuda yaptıklarını yetersiz bulduklarını vurguladı. Claus, tazminat konusunda şeffaf bir şekilde anlaşma yapılmasını ve mağdurların hakkının teslim edilmesi gerektiğini kaydetti. Almanya’da 2010’da Katolik Kilisesi’nin tarihî korolarından “Regensburger Domspatzen” ile kilisenin okulunda papaz ve öğretmenlerin 422 çocuğa yıllarca cinsel tacizde bulunduğu, şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Dava sürecinde 13 papaz cinsel istismar sebebiyle mahkûm edilmişti. Aynı yıl açıklanan bir raporda ise 15 papazın en az 100 çocuğa şiddet uyguladığı ve istismarda bulunduğu tespit edilmişti. Augsburg bölgesinde 1946-2003 arasında meydana gelen 34 cinsel istismar vakası, Münih ve Freising bölgesinde 159 rahibin 1945 ve 2009 arasındaki 365 cinsel istismarı gün yüzüne çıkmıştı. BERLİN