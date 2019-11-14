Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ta ülke genelinde önü alınamayan protesto gösterileri esnasında ilginç bir görüntü kameralara takıldı. Merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için köpeklerini kullanmaya başlayınca, göstericiler de meydana aslanla geldi.

Gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetti

Sınır komşumuz Irak 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerle çalkalanıyor. Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin protestoculara karşı kullandığı şiddet ve açıklanan reform paketlerinin ikna edici olmaması nedeniyle hükümete karşı protestolar tüm hızıyla devam ediyor. Yaşanan kanlı olaylarda hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 319, yaralı sayısı ise 15 bin olarak kayıtlara geçti.

Köpeğe karşı aslanla meydanlara indiler

Öte yandan bugün, Irak'ın Babil kentinden protesto gösterilerine damga vuran bir görüntü kameralara yansıdı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde göstericilerden birinin polise karşı kullanmak için meydana aslan getirdiği görüldü.