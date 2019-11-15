Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi dünya medyasında geniş yer buldu. Medyada, Erdoğan’ın ABD’de, ABD’nin desteklediği PKK/PYD- YPG’nin terör örgütü olduğunu deklare ettiği sözleri öne çekilirken, görüşmenin Türkiye’nin lehine sonuçlandığı ifade edildi.

New York Times: Trump, Türk liderin söylediklerini anlar bir tavırda, Suriye bundan sekiz yıl önce iç savaşa sürüklendiğinden beri Türkiye sınırlarından geçen üç milyondan fazla Suriyeli mülteciye bakma konusunda Avrupalı ülkelerin yeterince katkıda bulunmadığına dair şikâyetinde Erdoğan’a hak verdi.

The Wall Street Journal: Trump, Erdoğan’ın “büyük hayranı” olduğunu söyledi. Türk lider, iki ülke arasında yeni bir sayfa açılması çağrısında bulundu. Ancak Pentagon’un en büyük endişesi olan Türkiye’nin Rusya’dan sofistike hava savunma füze sistemi satın alması ya da ABD’li milletvekillerinin NATO müttefiki hakkındaki görüşlerinin bozulmasına sebep olan diğer konularda yol kat edildiğine dair bir işaret yok.

The Telegraph: Büyük bir merakla beklenen görüşmede Trump, Erdoğan’ın büyük bir hayranı olduğunu dile getirdi fakat Suriye ve S-400 meseleleri gibi ayrılık yaşanan birçok konudaki sorunların nasıl üstesinden gelineceğine dair iki lider pek bir açıklama yapmadı.

Financial Times: Erdoğan, bilhassa Temsilciler Meclisinde geçen ay kabul edilen Ermeni yasa tasarısına yönelik hoşnutsuzluğunu dile getirdi. Trump ise Erdoğan’ın “büyük hayranı” olduğunu söyledi.

The Independent: Erdoğan, Trump’ın yolladığı mektubu geri verdi. İşler Erdoğan’ın lehine gözüküyor. Trump döneminde Beyaz Saray’ı iki kez ziyaret eden lider sayısı çok az. Hele bir Türk liderin ABD Başkanı ile bu derece sık görüşebilmesi oldukça nadir.

Rus haber ajansı Ria Novosti: Erdoğan Trump’a saygısız mektubunu geri verdi.

Die Welt: Erdoğan mektubu iade etti, Trump ise bu konuda dün kendisinin hiç de alışık olmadığı bir şeyi yaptı: Sustu...

Der Spiegel: Beyaz Saray’da yapılan basın toplantısında Trump konuğuna methiyeler düzdü. “Cumhurbaşkanı’nın büyük bir hayranıyım. Mükemmel ilişkilerimiz var” ifadelerini kullandı.

Bild: Görüşmeler sonrasında uzlaşma içerisinde olduklarını sergilediler. Ortak düşmanları ise AB!