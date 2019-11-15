Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdiye kadar akıllı telefon patlaması nedeniyle birçok insan yaralandı. Ancak bu seferki patlama ölümle sonuçlandı. Hindistan'ın Jagatsinghpur bölgesinde yaşayan bir adam, akıllı telefonun patlaması sonucu hayatını kaybetti.

22 yaşındaki Kuna Pradhan, telefonu şarja takıp uykuya daldıktan sonra, telefonu bir bomba gibi patladı. Sabah saat 5 civarında olayı duyan komşuları, talihsiz adamı hastaneye kaldırsa da Pradhan kurtarılamadı.

TELEFONUN MARKASI AÇIKLANMADI

Yetkililer, telefonun marka ve modeli gibi herkesin merak ettiği soruları cevapsız bırakırken, daha ayrıntılı bir araştırma yapacaklarını açıkladı.