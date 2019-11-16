Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da dâhil, 30’dan fazla ülkenin yetkilileri katıldığı toplantıda, ABD ve Avrupalı yetkililer arasındaki anlaşmazlık gün yüzüne çıktı. Fransa’nın DEAŞ üyelerinin Irak’ta yargılanması teklifi, ABD tarafından “sorumsuzluk” olarak değerlendirildi. DEAŞ’a karşı kurulan uluslararası koalisyonun Avrupalı üyelerine seslenen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, üyelerin, vatandaşı olan savaşçıları geri alması ve yargı karşısına çıkarması gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Terörizmle Mücadele Koordinatörlüğü görevini yürüten Nathan Sales de “ABD’nin, bu meseleyi onlar adına çözmesini kimse beklememeli” mesajını verdi. Öte yandan, basına kapalı devam eden açılış oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı verdiği mücadeleyi vurguladı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin terörün her türlüsüyle yoğun şekilde savaştığını ve bu mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduğunun altını çizdi.