Mısır'ın Gize kenti yakınlarında Nil Nehri üzerindeki Al-Warraq Adası’nda yüksek gerilim hattı direği devrildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Mısır’da elektrik direği devrildi: 4 ölü, 2 yaralı
17.11.2019 - 17:29 | Son Güncelleme: 17.11.2019 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mısır'ın Nil Nehri üzerindeki Al-Warraq Adası’nda yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : elektrik direği,Mısır,
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