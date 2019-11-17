Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olumsuz hava koşulları sebebiyle İtalya'da 11 bölgede alarm durumuna geçildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik’te son yağışların ardından su seviyesinin öğle saatlerinde bir ara en yüksek 1,5 metre ölçüldüğü, öğleden sonra ise düşüşe geçtiği belirtildi.

Venedik’in en alçak noktası olan güneyindeki San Marco Meydanı, Venedik Belediye Başkanı ve Acil Durum Komitesi Başkanı Luigi Brugnaro’nun kararıyla can güvenliği gerekçesiyle kapatıldı.

Brugnaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, suların öğlen 1,5 metreye kadar yükseldiğini ve yükselişin durduğunu ifade etti. Brugnaro, Venedikliler için tekrar normale dönmek üzere harekete geçme vakti olduğunu kaydetti.

Bu arada, Floransa kentinden geçen Arno Nehri'nin debisi son birkaç saatte yaklaşık 3,5 metre yükselerek tehlikeli seviyeye ulaştı. Yetkililer taşkın ihtimaline karşı uyarırken itfaiye ve sivil savunma ekipleri nehir kıyısında önlem aldı.

Arno Nehri'nin geçtiği Pisa’da da su seviyesinin yükselmesi sebebiyle alarm düzeyinin en üste çıkarıldığı kaydedildi. Pisa’da nehir kıyısındaki caddelerin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

İtalyan basını, Arno'nun Floransa ve Pisa'yı tehdit ettiğini yazdı.

Ayrıca, Roma'da da dün geceden bu yana esen sert rüzgarlar, başkent sokaklarında bazı ağaçların yollara devrilmesine neden oldu.

Kuzeydeki Alto-Adige bölgesi ise yoğun kar yağışından etkilendi. Bölgede 11 bin aileye halen elektrik sağlanamadığı belirtildi.