Fransa’nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde yer alan Mirepoix-sur-Tarn kasabasında bir köprü çöktü. Bölge savcılığı tarafından yapılan açıklamada, 15 yaşındaki bir kızın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada köprünün çökmesi sonucunda 7 kişinin yaralandığı, 3 aracın göle düşerek hasar gördüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yerel kaynaklara göre ölen kızın annesi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Fransa’da köprü çöktü: 1 ölü
18.11.2019 - 15:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde köprünün çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : fransa,
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