Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'dan, Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı satışı konusunda olumlu sinyal geldi. Rus Interfax haber ajansına konuşan Rusya Federal Askeri Teknik işbirliği Servisi Başkanı Dimitri Şugayev, Türkiye’den Su-35 için talep gelmesi durumunda, seçeneğin değerlendirilebileceğini söyledi. Yeni nesil savaş uçağı Su-57 için ise öncelikli olarak Rusya’nın ihtiyacı olduğunu belirtti. Şugayev, satın alınan s-400'lere de değinerek, "Şimdilik Türkiye'de müşterek S-400 üretim için herhangi bir düzen kurulmadığını" belirtti. Rus yapımı Su-35 uçağı, İstanbul'daki TEKNOFEST etkinliklerine de katılmış, çeşitli gösteri uçuşları gerçekleştirmişti. Çift motorlu Su-35'ler üstün manevra kabiliyeti ve mühimmat taşıma kapasitesi ile dikkat çekiyor.



(NTV)