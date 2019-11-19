Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran genelinde, yüzde 300’e varan benzin zammına karşı gösteriler gece de devam etti. Zamların açıklandığı cuma gününden bu yana başkent Tahran başta olmak üzere Şiraz, İsfahan, Meşhed, Kerec, Tebriz ve Urumiye gibi büyük şehirlerde göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geliyor. Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre gösterilerde başkent Tahran’ın batısındaki Melerd, Şehriyar, Emiriye ve Kudüs ilçelerinde posta merkezleri, banka şubeleri, devlete ait binalar ve iş yerleri yakıldı. Kudüs ilçesinde devam eden gösteriler sırasında bir cami, Sebaşehr beldesinde ise belediye binası ateşe verildi. Tahran’ın merkezinde ise güvenlik güçlerine ait otobüs yakıldı. İran, olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu. Resmî olmayan kaynaklara göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı daha fazla.

GELİR HALKA DAĞITILACAK

Şimdiye kadar yaklaşık 100 banka şubesinin yakıldığı eylemlerin ardından hükûmet zamdan kazanılan paranın vatandaşlara yardım olarak dağıtılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, en alt gelir grubundan başlayarak yaklaşık 60 milyon kişiye ödenmesi planlanan sübvanselerin tamamının hafta sonuna kadar hesaplara yatırılacağını belirtti. 82 milyon nüfusa sahip ülkede hükûmet tarafından atılan bu adımın sokağın nabzını dindirmeye yetip yetmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

ABD: GÖSTERİCİLERİN YANINDAYIZ

Öte yandan ABD yönetimi, eylemcilere karşı kullanılan şiddetli müdahaleyi kınadı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “ABD, kendilerine önderlik etmesi gereken rejime karşı barışçıl protestolar düzenleyen İran halkının yanındadır. Göstericilere karşı kullanılan ölümcül müdahale ve ağır iletişim kısıtlamalarını kınıyoruz” ifadelerine yer verildi. ABD’nin açıklamalarına cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi “ABD’nin açıklaması İran’ın içişlerine müdahale. İran halkı, bu tür ifadelerin ne kadar ikiyüzlü ve yanıltıcı olduğunu, samimi bir endişe ile hiçbir ilgisi olmadığını biliyor” dedi.