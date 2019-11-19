Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mexico City-Pachuca otoyolunda 3 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 11 kişinin ölümüne yol açtı. Kazanın ardından 3 otobüsünün sürücülerinin olay yerinden kaçtığı açıklandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken yaralanan 25 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Polis, sürücülerin arandığını ve kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.