Mexico City-Pachuca otoyolunda 3 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 11 kişinin ölümüne yol açtı. Kazanın ardından 3 otobüsünün sürücülerinin olay yerinden kaçtığı açıklandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken yaralanan 25 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Polis, sürücülerin arandığını ve kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Meksika’da feci kaza: 11 ölü, 25 yaralı
19.11.2019 - 12:57 | Son Güncelleme: 19.11.2019 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meksika’da 3 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : meksika,trafik kazası,
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