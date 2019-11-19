Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkeyi yöneten Çin Komünist Parti'nin yayın organı olan Modern Ships isimli dergide Çin'in geliştirdiği yeni silahının bütün detayları okurla paylaşıldı.

Derginin kapağında ve içindeki göbek sayfalarında ülkenin yeni savaş uçağı H-6N oldukça detaylı bir şekilde görüntüleniyor. Bilgisayar ortamında hazırlanan görüntülerde uçak gövdesinin tam altında ise devasa boyutlarda bir balistik füze yer alıyor. Halihazırda Çin ordusu tarafından kullanılan Dong Feng-15'e benzeyen füzenin görüntüsünün ortaya çıkması Çin'de büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Çin hükümetinin gazetesi Global Times, hasar tespit çalışması yaparak konuyla ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. Global Times'ın haberinde, "Görüntüler bilgisayar ortamında yapıldı ve tamamen konsept. Bu görüntü ile ilgili resmi bir açıklama yoktur" ifadesi kullanıldı.

BATILI SAVUNMA SANAYİ UZMANLARINI HAREKETE GEÇİRDİ

Öte yandan bu görüntü Batılı savunma sanayi uzmanlarını harekete geçirdi. Flight Global'a konuşan Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü analisti Malcolm Davis, "Eğer bu görüntü gerçekse bu durum Çin ordusunun gemisavar sistemlerinin büyük oranda geliştiğini gözler önüne seriyor" dedi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Öte yandan görüntüler sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Bazı kullanıcılar, savaş uçağında yapılan bu gelişmelerin korkutucu sonuçları olabileceğini yazdı.

BALİSTİK FÜZE İDDİASI

Avustralya'nın çok okunan internet sitelerinden news.com.au, "Bu değişiklikler savaş uçağının nükleer başlıklı ya da hipersonik hızla ilerleyen balistik füze taşıyabileceği iddialarını da gündeme getirdi" yorumunu yaptı.