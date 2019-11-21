Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceki gün “Rusya ile yapılan mutabakata uyulmaması durumunda Türkiye Barış Pınarı Harekâtı’na devam edebilir” sözlerine Rusya’dan açıklama geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden geri çekilmesinin neredeyse tamamlandığını, ancak bazı noktalarda hâlâ mevcut olabileceğini söyledi. “Türk makamları, Rusya Federasyonu Büyükelçisine Suriye’deki operasyonun devam etmeyeceğine ilişkin güvence verdi” diyen Lavrov, ortada bir yanlış anlama olduğunu ve anlaşmanın uygulanacağını ifade etti. Öte yandan Millî Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askerî unsurlarının Fırat’ın doğusundaki dokuzuncu kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resülayn-Kamışlı sektöründe icra edilen kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’ların iştirak ettiği belirtildi. Türk ve Rus askerî unsurları dokuz kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi gerçekleştirdi.