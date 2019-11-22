Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başsavcı Mandelblit, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında 4000 numaralı dosyada rüşvet, 1000 ve 2000 numaralı dosyalarda ise sahtekârlık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla iddianame hazırlanacağını açıkladı. Netanyahu hakkında 3 ayrı dosya bulunuyor. Bunlardan “4000 numaralı” telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Netanyahu, “Walla News” adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

“1000 numaralı” dosyada ise Başbakan Netanyahu’nun 2007-2016 yıllarında iş adamlarından “hediye” adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor. “2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında “rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma” suçlamaları yer alıyor. Konuyla ilgili konuşan Netanyahu olayı “darbe girişimi” olarak nitelendirdi.