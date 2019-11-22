Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin oylama yapan Federal Haberleşme Komisyonu, Amerikan telekomünikasyon firmalarının devlet desteğiyle Huawei ve ZTE şirketlerinden ekipman alımını, "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle engelleme kararı aldı.

Komisyonun, söz konusu Amerikan firmalarının daha önce satın aldıkları Huawei ve ZTE ekipmanlarını ellerinden çıkarmasına gerek olup olmadığı yönünde bir değerlendirme yaptığı belirtildi.

ABD medyasında konuya ilişkin yer alan haberlerde, büyük ölçekli firmaların zaten bu ekipmanları kullanmadığı için söz konusu karardan herhangi bir şekilde etkilenmeyeceği ancak küçük şirketlerin önemli ölçüde zarar göreceği ifade edildi.

Öte yandan ZTE, henüz herhangi bir yorumda bulunmazken, Huawei yetkilileri ise kararı "yasa dışı" olarak tanımlayarak, ekipmanlarının "güvenlik tehdidi" oluşturduğuna yönelik delil olmadığını vurguladı.