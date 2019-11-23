Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Manokwari şehrinin 309 kilometre uzaklığında yerin 10 kilometre derinliğinde 6.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Endonezya, güçlü depremleriyle bilinen Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor.
Endonezya’da 6.1 büyüklüğünde deprem
23.11.2019 - 16:17 | Son Güncelleme: 23.11.2019 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya’da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Manokwari şehrinin 309 kilometre uzaklığında yerin 10 kilometre derinliğinde 6.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : endonezya,büyük,deprem,
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